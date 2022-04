Causio: “In Serie A giochino 6 italiani per squadra. Juve-Inter? Ricordo quando dissi a Oriali…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Franco Causio ha parlato così della Nazionale e di Juventus-Inter

"Ci manca la cultura del settore giovanile, siamo a 0. Adesso stanno investendo qualcosa, ci sono tantissimi stranieri in tutte le squadre. E lo stesso succede nelle prime squadre, è la realtà nuda e cruda. Lancio una provocazione: bisogna far giocare 5/6 italiani per ogni squadra. Juve-Inter nel cuore? La tripletta di Franco Causio (ride, ndr). Accadde dopo Inter-Ajax che l'Ajax vinse la Coppa dei Campioni. Oriali marcava Cruijff e l'olandese fece due gol, io scherzando dissi a Lele: 'Ti è andata bene, oggi te ne faccio tre". E gliene feci tre".