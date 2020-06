Cavani libero? In Argentina c’è chi esulta perché ha una carta in più

Non solo l’Atletico Madrid. Se l’Inter vorrà davvero arrivare a prendere Edinson Cavani, come da alcune indiscrezioni non confermate da Ausilio, dovrà battere anche la concorrenza del Boca. Il club argentino, dice Marca, ha esultato quando ha sentito le parole di Leonardo. Il ds del PSG ha confermato che l’attaccante non rinnoverà. E per diversi mesi il giocatore è stato accostato in Argentina proprio al Boca perché pare che lui abbia il desiderio di finire là la carriera.

Il 33enne è associato a grandi club come United, Newcastle, Atletico e Inter appunto, ma – spiega il giornale in versione argentina – il Boca potrebbe rimanere in attesa e spuntarla perché ha una carta in più: l’Argentina è molto più vicina all’Uruguay, il suo Paese.

