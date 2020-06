Cavani ha ampia scelta, ma chiede 12 milioni. Inter vigile, ma occhio ad Atletico e Premier

Sarà il mercato degli attaccanti a tenere banco. Dopo la cessione definitiva di Icardi e la trattativa del Barcellona per Lautaro, l’Inter si è già messa alla ricerca di un bomber.

“Così qua e là nascono delle aste. Anche per evitare un rischio del genere il Paris Saint-Germain ha fatto di tutto per anticipare i tempi su Mauro Icardi. I francesi avevano un diritto di riscatto di 70 milioni di euro, ma sono riusciti ad ottenere uno sconto dai nerazzurri. Alla fine la società di Zhang ha spuntato 50 milioni di euro più un bonus di altri 8 (5 più o meno facili). E soprattutto i nerazzurri hanno evitato che l’attaccante argentino prendesse strade diverse… Adesso sarà interessante vedere quale sarà il destino di Edinson Cavani, chiaramente ai margini del progetto qatariota. L’uruguaiano (a fine contratto) ha ampia possibilità di scelta e non a caso tiene alta l’asticella della richiesta per il suo stipendio: un biennale da 12 milioni netti a stagione. Da mesi si parla dell’Atletico Madrid, l’onnipresente Inter è sempre vigile, ma anche nel suo caso non vanno sottovalutati ingressi in scena dal campionato inglese”, rivela La Gazzetta dello Sport.