In Spagna – Mercato, Cavani non ha ancora deciso, ma l’Atletico si avvicina

Edinson Cavani lascerà il PSG e ieri è arrivata la conferma ufficiale di Leonardo, ds del Paris Saint-Germain. Del giocatore uruguaiano parlano in Spagna in chiave Atletico Madrid. Il calciatore, secondo Don Balon, rispetto alle proposte che ha sul tavolo non avrebbe preso ancora nessuna decisione. Ma pare che il più insistente sia proprio l’AM, già a gennaio vicino al suo ingaggio. Passando tra gli uomini di Simeone, l’uruguaiano riuscirebbe a mantenere il suo stipendio.

Le alternative – spiega il quotidiano spagnolo – sono il Newcastle o l’Inter, ma sono da considerarsi buoni i rapporti tra il presidente Cerezo e il suo entourage. Cavani insomma avrebbe una preferenza per l’Atletico. Anche Rivaldo lo ha raccomandato alla squadra spagnola perché, dice, le sue qualità si adatterebbero bene al gioco dell’allenatore argentino. Per il quotidiano, anche se il futuro dell’attaccante resta in sospeso, l’avvicinamento all’Atletico è evidente.

(Fonte: donbalon.com)