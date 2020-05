Inter, Cavani a due condizioni: un ex nerazzurro sfida Conte per l’uruguaiano

“Lotta, fatica e si sacrifica”. Edinson Cavani rappresenta il calciatore perfetto per Antonio Conte, che non a caso ha sempre stimato l’uruguaiano. Il ‘Matador‘, in scadenza a fine stagione con il Paris Saint-Germain, potrebbe tornare in Serie A dopo 7 stagione all’ombra della Tour Eiffel.

L’Inter potrebbe essere la nuova destinazione di Cavani, ma a due condizioni: l’uruguaiano – come riferisce il Corriere dello Sport – dovrebbe accontentarsi di uno stipendio inferiore rispetto a quello a doppia cifra che guadagna ora a Parigi e il club di Al Khelaifi deve riscattare Mauro Icardi: in caso di permanenza dell’argentino, non ci sarebbe spazio per l’ex Napoli alla corte di Tuchel.

La società nerazzurra deve fare attenzione alla concorrenza dell’Atletico Madrid: l’ex Simeone, tecnico dei Colchoneros, sfida i nerazzurri e corteggia Cavani, in scadenza con il PSG, per un sfida di mercato pronta ad accendersi nelle prossime settimane.