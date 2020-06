Lizarazu: “Il PSG lascia andare Cavani? Che errore. Esprimerà ancora il suo calcio migliore”

L’ex campione del mondo francese, Bixente Lizarazu, ha detto la sua rispetto alla decisione del PSG di cedere Cavani. Una decisione che, dice, fa difficoltà a comprendere. «L’addio di Edinson al club parigino? Penso che sia stato un errore. Ha 33 anni e penso che sia ancora in grado di dare molto al PSG. Può ancora vincere delle gare. Quando come club hai l’ambizione di vincere la Champions League, è un peccato privarti di un giocatore di questo livello, di quella integrità e quella mentalità. Tenere Cavani significherebbe avere uno tra i migliori attaccanti come secondo. Perché lui sarà ancora bravo e giocherà ai massimi livelli, può ancora giocare il suo calcio migliore. Lo avrei tenuto alla fine».

(Fonte: footradio.com)