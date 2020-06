Cavani, un giornalista francese lo attacca: “Alla fine si gettano via tutte le maschere”

Pierre Menes è un giornalista e opinionista per Canal Plus e in queste ore ha attaccato Edinson Cavani. L’attaccante non solo non rinnoverà il contratto con il PSG che era in scadenza, ma non continuerà la stagione con il club parigino. Ad agosto quindi la squadra francese avrà un attaccante in meno quando dovrà giocare in Champions.

Il giornalista in questione ha scritto un tweet nel quale attacca il giocatore: «Ecco la leggenda in tutto il suo splendore. Ha una grande opportunità di giocare in CL e di finire in grande stile come meritava. Ma no, il prossimo contratto è più importante. Prima o poi le maschere cadono. Aveva una vera chance di giocarsela e avere un buon finale, peccato», ha scritto. Diversi tifosi gli hanno replicato e hanno dato ragione al calciatore: “Il club lo ha umiliato per tutta la stagione, perché dovrebbe rispettarli?”.