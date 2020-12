Cavani: “Non dimenticherò mai Napoli. Ho rifiutato Juve e Inter perché…”

Le sue gesta sono rimaste scolpite nel cuore dei tifosi del Napoli. Edinson Cavani è nella storia del club azzurro, al punto che il suo volto figura tra i vari murales della stazione Mostra-Stadio Maradona della ferrovia Cumana inaugurata in questi giorni. L’uruguaiano, raggiunto dai microfoni di MondoNapoli.it, ha ringraziato per il bel riconoscimento: “L’ho visto e sono emozionatissimo. È l’ennesima dimostrazione d’affetto da parte di Napoli che non dimenticherò mai. L’emozione è raddoppiata vedendo i miei figli ammirare quel murales. Non si può spiegare. Ai tifosi dico solo grazie. Gli sarò sempre riconoscente. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus, che mi ha chiamato spesso, ed anche l’Inter. Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani”.