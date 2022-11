Inter, oggi cda ordinario: i temi in programma. Zhang in collegamento da Boston

Giornata di cda in casa Inter: tanti i temi in programma, come scrive La Gazzetta dello Sport. Il presidente Steven Zhang sarà in collegamento video dagli Stati Uniti:

"Non sarà a Milano, dove tornerà nei prossimi giorni, ma collegato in videoconferenza da Boston. Il presidente Steven Zhang, in trasferta americana come spesso gli capita durante l'anno per impegni familiari oltreché lavorativi, parteciperà regolarmente al Cda del club nerazzurro previsto per oggi, ma lo farà in forma digitale. Il numero uno del club si trova al momento in Massachusetts e da lì si collegherà con gli altri componenti del consiglio di amministrazione in mattinata.