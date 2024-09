CdS – Barella, domani l’intervento al naso: quando tornerà in campo

Il centrocampista nerazzurro rimarrà ai box per qualche giorno approfittando della sosta per le nazionali

La notizia era già circolata nei giorni scorsi e confermata da Simone Inzaghi nel post Inter-Atalanta. Nicolò Barella non farà parte della spedizione dell'Italia in questa sosta, fermo ai box per un intervento di routine al naso già programmato da tempo. Ma quanti giorni sarà costretto a fermarsi? Lo spiega il Corriere dello Sport in edicola stamattina: