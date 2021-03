EDICOLA CDS – Conte prova lo strappo: l’Inter col Parma per andare a +6 sul Milan

Il pareggio del Milan contro l'Udinese dà una grande chance all'Inter di allungare in vetta alla classifica: ecco la prima del CorSport

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 4 marzo 2021 dedica il taglio alto all'occasione che ha l'Inter di allungare. "Conte prova lo strappo", il titolo scelto dal CorSport. "Nel turno infrasettimanale, l'Udinese sfiora il colpo a san Siro. Il Milan pareggia al 97' su rigore, l'Inter contro il Parma per andare a +6". Di spalla, spazio al ricordo dei fratelli di Astori mentre in copertina il 3-3 tra Napoli e Sassuolo.