EDICOLA CDS – È già febbre per una Coppa che fa sognare. “E Marotta andò alla guerra…”

Il Corriere dello Sport apre l’edizione di giovedì 4 giugno con la Coppa Italia in arrivo: “Il 13 (o il 12) si riprende con un trofeo che vale anche per i tifosi. È già febbre per una Coppa che fa sognare. In attesa del via libera per il cambio delle date, ecco come Juve, Milan, Napoli e Inter si preparano ad affrontare le semifinali di ritorno e l’eventuale finale”.

Nel suo editoriale, il direttore del quotidiano Zazzaroni parla di Marotta e del suo tentativo di anticipare la semifinale di ritorno contro il Napoli: “E Beppe andò alla guerra…”