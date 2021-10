CdS / Empoli-Inter, fuori De Vrij e Barella: le scelte di Inzaghi. Dumfries…

La probabile formazione dell'Inter in vista della trasferta al 'Castellani' di Empoli, nella sfida valida per la 10° giornata di Serie A

Simone Inzaghi è pronto a sfruttare le uniche possibilità di turnover. Come spiega il Corriere dello Sport, guardando al calendario, l' Inter può ruotare qualche elemento nell'undici di partenza questa sera contro l' Empoli o domenica contro l' Udinese a San Siro alle 12:30.

Il quotidiano spiega che l'allenatore nerazzurro deciderà solo dopo la rifinitura a Coverciano. Tra le possibili novità c'è De Vrij, che potrebbe rifiatare con uno tra Ranocchia e D'Ambrosio al suo posto. In mezzo al campo, Barella può partire dalla panchina, con Vecino al suo posto e il rientrante Vidal in panchina.

Sulle fasce, Darmian è in vantaggio su Dumfries e Dimarco su Perisic. "La fiducia nei confronti dell’olandese - scrive il Corriere dello Sport - resta comunque massima: si trova nel pieno di un comprensibile processo di ambientamento, peraltro non agevolato dal tempo trascorso in nazionale".