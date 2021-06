CdS – Inter, accordo Hakimi-PSG: ecco le cifre. Chelsea? Facile credere che…

Dialoghi avanzati tra i francesi e l'entourage del calciatore ma nulla è ancora deciso

PSG e Chelsea dovranno lottare per strappare all'Inter il sì definitivo per la cessione di Hakimi. Intanto i francesi si sono portati avanti con il calciatore, a differenza dei blues che hanno però individuato la contropartita gradita dall'Inter. Spiega il Corriere dello Sport: "Hakimi con il Psg ha già raggiunto un accordo sulla base di un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione. Significa che la Francia è la sua scelta definitiva? Camano, l’agente del marocchino, in settimana, ha parlato genericamente di offerte già recapitate, ma senza entrare nel merito e senza manifestare una preferenza. Insomma, è facile credere che, nonostante l’intesa con Leonardo, la porta per il Chelsea non sia chiusa, soprattutto se si arrivasse a ragionare sullo stesso ordine di cifre".