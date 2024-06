L'Inter cerca possibili soluzioni in uscita in Arabia Saudita per i suoi esuberi. Lo spiega oggi il Corriere dello Sport dopo l'incontro di ieri tra i dirigenti e un intermediario proveniente da quelle zone: "Correa, Radu e, chissà, magari pure Arnautovic, tutti in Arabia Saudita. L’Inter non esclude nulla. Ecco perché in occasione dell’incontro avvenuto ieri in sede con Fahad Alqarni Sarih, numero uno dell’agenzia 11Mangmt, si è parlato soprattutto degli esuberi nerazzurri. L’intermediario, infatti, oltre a proporre alcuni suoi assistiti, si è offerto per trovare una sistemazione per alcuni giocatori interisti. L’urgenza, evidentemente, riguarda in particolare Correa e Radu. Ma occhio anche ad Arnautovic, che ha più volte ribadito di voler rimanere, con la sua uscita però si aprirebbe lo spazio per Gumdmundsson".