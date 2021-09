CdS / Inter-Bologna, dubbi per Mihajlovic: 2 assenti e ballottaggi in attacco

Le possibili scelte di Sinisa Mihajlovic in vista della sfida di campionato contro l'Inter, in programma a San Siro alle 18

Sinisa Mihajlovic non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi in vista della sfida tra il suo Bologna e l' Inter a San Siro. Il tecnico serbo ha l'imbarazzo della scelta in attacco, con quattro uomini per due posti ai lati del grande ex, il centravanti austriaco Marko Arnautovic .

Il Corriere dello Sport spiega: "È nel reparto d’attacco che potrebbe esserci una novità. Sansone e Barrow si giocheranno il posto a sinistra. Nelle ultime ore sembra essere passato in vantaggio l’italiano, perché Musa fatica a recuperare. Ma la scelta definitiva verrà presa oggi. Arnautovic è invece sicuro del posto da prima punta, con Orsolini che dovrebbe essere confermato a destra. Anche se Skov Olsen proverà a far cambiare le attuali gerarchie".

Un dubbio anche in difesa, con Hickey in vantaggio su Dijks, con De Silvestri a destra e la coppia Medel-Bonifazi al centro. In mezzo al campo scelte obbligate per Sinisa. Con le assenze per infortunio di Schouten e Kingsley, saranno Dominguez, Svanberg e Soriano ad agire in mediana.