CdS – Inter, Calhanoglu e D’Ambrosio lavorano a parte. Con la Dinamo Kiev 2 assenti

Ieri ripresa per l'Inter di Inzaghi, con quattro calciatori out per infortunio: Calhanoglu e D'Ambrosio ci saranno sabato

Alessandro De Felice

L'Inter è tornata a lavorare ieri dopo lo stop concesso da SimoneInzaghi. Il nuovo allenatore nerazzurro deve fare i conti con qualche problema fisico da parte dei suoi ragazzi.

Come spiega il Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu si allenerà a parte per un paio di giorni dopo l'affaticamento muscolare rimediato domenica ma sabato sarà in campo nel match amichevole contro la Dinamo Kiev. Stesso discorso per D'Ambrosio, mentre restano in infermeria Alexis Sanchez e Roberto Gagliardini.