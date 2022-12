CdS – Inter, concorrenza del Napoli per Thuram: la situazione

Il 25enne, impegnato ai Mondiali in Qatar con la Francia, si libera gratis a giugno e rappresenta un'opportunità per molti club, tra proprio Napoli e Inter.

"Thuram è stato accostato ovunque, ovviamente, Inter compresa, ha un mercato tutto suo, per evidenti qualità, ha un curriculum vitae impressionante (meglio aggiungere le diciassette reti nelle settantadue gare con il Sochaux) ed una versatilità che conquista a vista d’occhio ma è anche il più pagato del club tedesco. Sarebbe un dettaglio, se il Napoli non avesse stabilito il proprio tetto salariale intorno ai 3,5: ma per ora è un elemento che sta lì, in attesa di capire cosa eventualmente possa succedere. Ma Thuram è tentazione fortissima per chiunque e il Napoli se ne sta lì, a fare le proprie valutazioni, aspettando che il calciatore scelga il proprio destino".