-2 all'attesissimo primo big match stagionale per l'Inter di Simone Inzaghi, che dopodomani ospiterà a San Siro l'Atalanta

-2 all'attesissimo primo big match stagionale per l'Inter di Simone Inzaghi, che dopodomani ospiterà a San Siro l'Atalanta. E dall'allenamento di ieri sono arrivate due buone notizie per i nerazzurri: "La migliore riguarda la situazione di Stefan De Vrij - scrive il Corriere dello Sport -. Il centrale olandese ha, infatti, recuperato dal risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra subito lo scorso 7 agosto ed è ufficialmente a disposizione di Simone Inzaghi; ieri ha svolto tutta la seduta di allenamento con il resto dei compagni di squadra e, salvo sorprese, sarà convocato per il match di venerdì contro l'Atalanta a San Siro.