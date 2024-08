"Eccola, la prima risposta che l’Inter vuole dare alla Juventus capolista. Perché di diverso, in questo primissimo pezzetto di campionato, c’è la classifica: i nerazzurri si ritrovano a inseguire la Signora da sola al comando per la prima volta dopo quattro anni. Non è una questione di punti, appena due di differenza, né tantomeno di valori assoluti, perché siamo solo alle prime pagine del romanzo. È piuttosto, questo sì, una questione di concetto: Inter-Juve è tornata, più di un indizio suggerisce che il classico d’Italia diventerà anche duello a distanza per lo scudetto e i campioni in carica adesso hanno bisogno di fare la voce grossa. E per mettersi alla prova non c’è occasione migliore di quella che tra 48 ore li opporrà alla banda di Gasperini".