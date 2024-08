Lautaro Martinez sembra pronto a tornare dalla prossima di campionato. L'argentino, fermo ieri ai box per un affaticamento agli adduttori, farà di tutto per essere a disposizione di Simone Inzaghi da inizio settimana. Potrebbe non essere l'unica buona notizia per l'allenatore nerazzurro, come rivela anche il Corriere dello Sport di oggi.