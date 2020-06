CdS – Inter, definito il prolungamento dell’accordo di sponsorizzazione con Volvo

Presentata la nuova maglia home per la prossima stagione, l’Inter è pronta a ufficializzare il rinnovo di una partnership: quella con Volvo. Secondo il Corriere dello Sport, il club nerazzurro e la casa automobilistica svedese hanno raggiunto un’intesa di massima per il prolungamento della sponsorizzazione:

“Aria di rinnovo invece per l’accordo che lega l’Inter alla Volvo: il contratto attuale (firmato nel 2017) è in scadenza, ma le parti hanno praticamente definito il prolungamento di una collaborazione che era iniziata nel 2007 (era in essere anche nell’anno del triplete) e che durante questo periodo si è interrotta solo per pochi anni. I giocatori dell’Inter e i dirigenti, dunque, nelle prossime stagioni continueranno a guidare auto fornite dalla casa svedese“.