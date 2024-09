CdS – Inter, Dimarco ci sarà col Milan? Oggi la giornata decisiva

"Se l’austriaco ha ormai smaltito la febbre e sarà dunque a disposizione nel derby, per l’azzurro, affaticato alla coscia destra dopo il Monza, sarà decisiva la seduta di oggi. Dopo la sfida con il City, Inzaghi ha manifestato ottimismo. Ma servono comunque le risposte del campo. Da decidere, peraltro, in caso di recupero, se far partire il mancino titolare o portarlo soltanto in panchina".