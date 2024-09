CdS – Inter, Dimarco recuperato: sarà titolare? Oggi la risposta di Inzaghi

Lo avevamo anticipato in qualche modo e così è stato. Federico Dimarco è tornato a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Milan di domani sera, come conferma anche il Corriere dello Sport di oggi: "Confermata la fiducia manifestata da Inzaghi a Manchester. Ieri, infatti, Dimarco è tornato ad allenarsi in gruppo. E, a questo punto, si candida anche per giocare dall’inizio nel derby. Anzi, c’è da credere che il mancino farà di tutto per convincere Inzaghi a lanciarlo tra i titolari.