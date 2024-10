Iniesta si ritira, la dedica appassionata dell’ex Inter Alexis Sanchez

Nei giorni scorsi ha iniziato il countdown per il ritorno in campo. Alexis Sanchez non vede l'ora di tornare a giocare per l'Udinese, la squadra italiana che l'ha lanciato nel calcio europeo. E tra le ex squadre dell'ex giocatore dell'Inter ce n'è una in particolare, il Barcellona. Lì, l'attaccante ha condiviso anni bellissimi con Andres Iniesta che in queste ore ha detto addio al calcio.