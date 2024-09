CdS – Inter, Dumfries guadagnerà quanto Dimarco. No alla clausola

Siamo ormai all'ultima curva. Denzel Dumfries vede il traguardo del rinnovo di contratto con l'Inter, al termine di una lunghissima telenovela, in cui mai però sono cambiati i termini dell'offerta nerazzurra. L'olandese ha provato a capire se ci fossero margini per un trasferimento all'estero, salvo poi accorgersi che di meglio in giro difficilmente avrebbe potuto trovare. Il Corriere dello Sport fa il suo punto sulla trattativa:

"Ad ogni modo, negli ultimi giorni, è stata respinta anche l’ultima richiesta. I rappresentanti del laterale orange, infatti, avevano provato a inserire, nel nuovo accordo, una clausola di uscita. Peraltro, non particolarmente alta. Chiaro l’obiettivo: tenersi una porta aperta per la solita Premier. Ma non c’è stato nulla da fare. Così, a rinnovo completato, chi vorrà Dumfries non potrà che bussare all’Inter.