Jacobelli: “Milan? Contro Liverpool e Inter servono risposte dai giocatori”

“Il campionato dell’Atalanta inizierà veramente il 15 Settembre, con l’inaugurazione del nuovo stadio al completo dopo i lavori in corso, il Gewiss Stadium potrebbe diventare una vera bomboniera. Mai sul mercato comunque si era vista una campagna acquisti come quella di quest’anno, con tanti elementi protagonisti nelle proprie nazionali. In questo momento è di fondamentale importanza il recupero di giocatori come Lookman e Zaniolo, così come la valorizzazione di Retegui, Brescianini, Bellanova e Carnesecchi. Ci sono diversi elementi che ci fanno capire come Gasperini abbia una rosa per essere competitivo in più competizioni”.