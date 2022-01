CdS – Inter, Dzeko offre il peggio nelle conclusioni. L’errore incredibile…

Bocciatura per l'attaccante che contro l'Atalanta ha sprecato diverse occasioni piuttosto nitide

E' Edin Dzeko il peggiore dell'Inter nella trasferta di Bergamo, secondo il Corriere dello Sport. Il bosniaco ha avuto diverse chance a disposizione, non riuscendo però ad incidere come nei giorni migliori. Questo il giudizio a margine del 5 in pagella assegnato all'attaccante di Inzaghi: "Il peggio lo offre nelle conclusioni. Incredibile come riesca ad alzare sopra la traversa il perfetto ponte di Dumfries".