Cds – Inter, Inzaghi fino al 2024: e Simone ha indicato queste mosse di mercato

Manca solo l'annuncio ufficiale per il rinnovo con l'Inter di Simone Inzaghi: sono stati infatti limati ieri gli ultimi dettagli in viale della Liberazione. Ma il prolungamento non è stato l'unico argomento di discussione, come scrive il Corriere dello Sport: "Il tecnico si è presentato in sede dove è rimasto per oltre tre ore. Ha seguito da vicino la vicenda Lukaku, ha pianificato le prossime mosse di mercato (meglio cedere Dzeko che Correa per far spazio a Dybala; con l'addio di Skriniar servono Bremer e Milenkovic; Dumfries va difeso a ogni costo; un paio di giovani della Primavera saranno integrati in prima squadra) e ha messo a posto gli ultimi dettagli per il rinnovo del contratto fino al 2024 già definito da una decina di giorni. Oggi ufficialità con Inzaghi che sarà nuovamente in sede e poi ripartirà per le vacanze".