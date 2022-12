CdS – Inter-Napoli antipasto di una ripresa scoppiettante: sarà tour de force

Focus sulla ripresa del campionato: tantissime gare in pochi giorni dopo la sosta per il Mondiale

Mondiale ormai archiviato, è tempo di ripensare al campionato. Mancano ancora poche settimane, poi tutto tornerà come prima. La Serie A ripartirà col botto e senza fermarsi praticamente mai. Si legge sul Corriere dello Sport: "Inter-Napoli, il big-match del 4 gennaio, giorno in cui ripartirà il campionato, sarà solo l’antipasto. La ripresa della stagione, infatti, dopo lo stop per il Mondiale, sarà scoppiettante, e, soprattutto, molto intasata. Per i primi due mesi dell’anno, infatti, si giocherà sempre o quasi. Saranno pochi i giorni senza partite e le squadre dovranno spingere sull’acceleratore senza mai sollevare il piede. Per alcune, ovviamente le big, impegnate nelle Coppe Europee, sarà un vero tour de force".