Quello di Denzel Dumfries è tra i fascicoli ancora aperti sulla scrivania dei dirigenti dell'Inter. Il contratto in scadenza nel 2025 dovrebbe essere rivisto nel giro di pochi giorni, come spiega anche il Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti: "La prossima settimana, con il mercato concluso, l’Inter conta di chiudere la “partita” per il rinnovo dell’olandese.