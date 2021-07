Cds – Inter, regalo ai dipendenti: una replica in scala della coppa dello scudetto

Il club ha fatto un gradito regalo a tutti i dipendenti: una replica (in scala) della coppa dello scudetto consegnata alla squadra a San Siro lo scorso maggio

Un piccolo regalo per ricordare che l'Inter è campione d'Italia. Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, infatti: "il club ha fatto un gradito regalo a tutti i dipendenti: una replica (in scala) della coppa dello scudetto consegnata alla squadra a San Siro lo scorso maggio. Ognuna con un'etichetta con il nome e cognome della persona che l'ha ricevuta". Un piccolo gesto ma sicuramente molto apprezzato.