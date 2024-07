Sarebbe l'ipotesi a costi più contenuti di tutte. Ricardo Rodriguez è ancora sul taccuino dei dirigenti dell'Inter per completare il reparto arretrato, pur non scaldando la proprietà, né in particolar modo la piazza. Colmerebbe il vuoto che l'Inter ha a sinistra, ma senza alcuna prospettiva. Per questo i nerazzurri non hanno ancora affondato il colpo, passando in rassegna le varie alternative.