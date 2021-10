CdS – Inter, Sanchez via a gennaio? Inzaghi ha già l’identikit del sostituto: “Uno che sappia…”

Sanchez è scontento per lo scarso minutaggio: per il Corriere dello Sport può partire a gennaio, con l'Inter che lo sostituirebbe

Le lamentele via social di Alexis Sanchez per l'impiego ridotto con la maglia dell'Inter sono arrivate fino in Cile. In occasione della vittoria della 'Roja' sul Paraguay, il commissario tecnico Lasarte - che lo ha mandato in campo per 90 minuti - ha commentato: "Il suo secondo tempo mi è sembrato straordinario, ho visto il giocatore di sempre. Sicuramente è arrabbiato perché vuole sempre di più. La settimana scorsa ho sentito persone che dicevano che non avesse minuti nelle gambe e che non fosse in condizione". Riferimento all'Inter e allo scarso minutaggio accumulato in questo avvio di stagione sotto la guida di Simone Inzaghi.