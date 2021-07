CdS – Inter, Satriano conferma la garra. Pinamonti al suo servizio

Le considerazioni che arrivano dal quotidiano a proposito dei due giovani nerazzurri dopo Inter-Crotone

Martin Satriano è andato in rete anche in Inter-Crotone. Sulla sua prestazione e su quella di Andrea Pinamonti si sofferma il Corriere dello Sport di oggi: "Il baby-bomber uruguayano, invece, ha sbloccato il risultato, confermando poi la garra che lo fa lottare su ogni pallone, non dando mai nulla per perso. Certo deve migliorare nella capacità di dialogo con i compagni. Di fatto, giocando sempre spalle alla porta e accorciando per fare da punto di riferimento, Pinamonti si è messo a suo servizio. Naturale faticare in quelle condizioni, subendo anche le ruvide attenzioni dei difensori crotonesi. Se non altro, dopo un palo nel primo tempo, al termine di una spettacolare verticalizzazione Cala-Brozo, il numero 99 nerazzurro, a inizio ripresa ha trovato l’angolo giusto per il quarto gol".