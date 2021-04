CdS – Inter, lo scudetto va solo cucito. Lukaku, potenza terrificante: è altruista e…

L'analisi del quotidiano Corriere dello Sport all'indomani della sfida tra Napoli e Inter, terminata sul risultato di 1-1

Contro gli 'azzurri' emergono ancora una volta le qualità di Romelu Lukaku: "Investito del ruolo di star, s’accende improvvisamente, si prende la partita e comincia a indirizzarla con una potenza terrificante che richiede a Koulibaly e a Manolas straordinari d’atletismo. Il Lukaku altruista (27') spalanca a Darmian praterie per un’incursione da brividi e un assist per Lautaro, sul quale - intuitivamente - Insigne si tuffa in una diagonale sulla quale (persino) esultare. E poi il Lukaku spacca-partite, quello che in genere fa da sé, scopre il retrogusto amaro della serata andando a sbattere contro una traversa (29') e poi sul palo (38'), proprio un attimo dopo la «frittatona» della ditta Handanovic-De Vrij".