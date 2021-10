CdS – Inter-Sheriff, Dimarco ci sarà per un motivo in particolare

Il giovane mancino è considerato una risorsa importante da Simone Inzaghi

Federico Dimarco è tra le certezze dell'Inter in vista di stasera con lo Sheriff. Il giovane nerazzurro sarà regolarmente in campo, anche se resta da capire in quale posizione. Spiega il Corriere dello Sport: "L'ex Verona, protagonista dell'azione del 2-1 della Lazio (è lui che è rimasto a terra a centrocampo), giocherà perché la sua abilità nel calciare i piazzati è ritenuta fondamentale alla luce dell'assenza del turco. Resta da vedere se Dimarco sarà utilizzato al posto di Bastoni, e dunque nei tre di difesa, o sulla fascia sinistra, con Perisic in panchina. A destra invece nuova chance dal primo minuto per Dumfries: l'olandese scaricherà la sua voglia sul campo e rilegherà inizialmente in panchina Darmian che magari tornerà utile con la Juve".