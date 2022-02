CdS – Inter, un aspetto preoccupa Inzaghi: “Il dato che non è passato inosservato…”

Se da una parte la squadra ha confermato anche a Napoli il grande carattere, dall'altra a preoccupare è la fase difensiva

Con quello conquistato a Napoli sono 17 i punti che l'Inter ha portato a casa da situazioni di svantaggio. Un segnale importante per Inzaghi, in tribuna per la squalifica rimediata. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico dei nerazzurri deve, però, sistemare qualcosa in fase difensiva.