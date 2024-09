CdS – Inter, un titolare candidato forte per riposare contro il Monza

Focus sul piano di Simone Inzaghi per gestire al meglio le energie in vista dei prossimi importanti impegni al rientro dalla sosta

Diverse riflessioni di campo andranno fatte in casa Inter nei prossimi giorni. Simone Inzaghi riaccoglierà man mano tutti i rientranti dalle varie nazionali e preparerà nel dettaglio i tre impegni in sette giorni tra Monza, la trasferta in casa del City e il derby col Milan. L'imperativo ovviamente è quello di gestire al meglio le energie, per cui qualche rotazione è da mettere in conto. Iniziando magari proprio dalla prima gara, quella sulla carta più alla portata.

"Lautaro sarà in campo martedì sera (22.30 in Italia) in Colombia-Argentina, per poi presentarsi alla Pinetina, con ogni probabilità, giovedì. Tenuto conto anche del lungo viaggio di ritorno, il Toro sembra il candidato “forte” per riposare contro il Monza. Attenzione, però, alla sua voglia di essere in campo. E anche di segnare il primo gol della stagione, visto che è rimasto a secco sia con il Genoa sia con l’Atalanta, mentre un affaticamento lo ha tolto dalla gara con il Lecce".