Da questa settimana è stabilmente in gruppo, smanioso di conoscere e lavorare con tutti i suoi nuovi compagni. Tomas Palacios ha già fatto conoscenza di alcuni, altri li vedrà man mano, al rientro dalle varie nazionali. Sta approfittando per lavorare in questa sosta e sperare di entrare subito nel cuore e nelle rotazioni di Simone Inzaghi.