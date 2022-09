CdS – Inter, Zhang ha una convinzione. Inzaghi? No al ‘commissariamento’: 3 mosse

"Marotta, Inzaghi, Ausilio, Baccin e il club manager Ferri si sono riuniti per analizzare la situazione. Da viale della Liberazione sottolineano che non si è trattato di un comitato anti crisi, ma solo di un'analisi un po' più profonda (un'ora e mezzo la durata) rispetto a quelle che vengono fatte tra area tecnica e allenatore dopo le vittorie. Stavolta l'obiettivo era trovate soluzioni efficaci nel breve periodo per mettersi alle spalle il momento no e ripartire con slancio. Non c'è nessun "commissariamento" di Inzaghi che gode della fiducia piena della proprietà e dei dirigenti. Non c'è nessuna voglia di esonerarlo, anche perché nella sua carriera quasi mai Marotta è ricorso a questa soluzione. Simone è ritenuto la persona adatta per uscire da questo periodo difficile".