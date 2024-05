Si delinea l'elenco dei convocati di Luciano Spalletti per l'Italia per Euro 2024. In attesa dell'ufficialità, ecco le ultime in merito dal Corriere dello Sport: Qualche piccola sorpresa potrebbe ancora maturare. Spalletti riflette sull’opportunità di inserire un play di riserva a Jorginho. Può spuntarla Ricci, non è escluso il ripescaggio di Fagioli, rientrato negli ultimi venti minuti a Bologna dopo sette mesi di squalifica. Il ko di Zaniolo ha tolto fisicità, non solo fantasia, all’attacco. Il ct dovrebbe promuovere Orsolini e non scarta l’opzione Folorunsho, trequartista di inserimento e di struttura. Nei trenta, come quarta punta, Lucca dovrebbe essere preferito a Immobile, ma il centravanti dell’Udinese difficilmente farà parte del gruppo per l’Europeo. Scamacca, Retegui e Raspadori voleranno con l’Italia il 10 giugno a Iserlohn.