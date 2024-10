Inter-Juventus non potrà mai essere una sfida come le altre. Fin da quando, oltre alla rivalità, scandali e veleni hanno segnato la distanza da tre due società

Si avvicina la partita delle partite. Quella che si sente giorni prima, che stringe lo stomaco e occupa i pensieri. Inter-Juventus non potrà mai essere una sfida come le altre. Fin da quando, oltre alla rivalità, scandali e veleni hanno segnato la distanza da tre due società e due tifoserie. Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza con un punto di vista curioso uno degli episodi più emblematici in tal senso, ovvero il famoso rigore non concesso all'Inter per il fallo di Iuliano su Ronaldo: