Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa, commentatore, ha parlato così in vista di Inter-Juventus di domenica sera: "Fatemi fare un appello: non fatemi vedere uno 0-0. La partita va in tutto il mondo, non fatemi vedere uno 0-0: non fatemi arrabbiare. E' la partita che stabilirà in parte il livello del nostro calcio, la guardano in tutto il mondo: facciamo vedere che giochiamo bene a pallone e rischiamo. Se perdi Inter-Juve, che succede? Cambia qualcosa?".