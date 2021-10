CdS – Lautaro, allarme rientrato: in campo con l’Argentina? Rientra prima se…

L'Inter può sorridere: Lautaro Martinez ha recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori in occasioni di Paraguay-Argentina

Alessandro De Felice

L'affaticamento muscolare è già in archivio. Lautaro Martinez ha superato il problema fisico che non gli ha permesso di scendere in campo nella sfida tra il Paraguay e l'Argentina, terminata a reti bianche.

Secondo il Corriere dello Sport, la notizia non lascia del tutto tranquillo Inzaghi. Il motivo? Lautaro potrebbe scendere in campo dal primo minuto nella sfida in programma tra domenica e lunedì tra l'Argentina e l'Uruguay al Monumental di Buenos Aires.

Lautaro potrebbe saltare l'ultima gara delle tre dell'Albiceleste, tra giovedì e venerdì contro il Perù. Il 'Toro' è diffidato e in caso di cartellino giallo contro l'Uruguay potrebbe rientrare in anticipo in Italia e rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi in vista della sfida contro la Lazio.