CdS – Lippi dt della Nazionale, Mancini non ne sapeva nulla: caos FIGC

Sono due ex allenatori dell’Inter e sono finiti al centro di una polemica. Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport Lippi sarà il prossimo direttore tecnico della Nazionale. Ma Mancini – che è il ct – ha saputo di questa novità solo a cose fatte. Mancio avrebbe voluto essere informato di questa decisione. Non perché non vada d’accordo con Lippi ma perché “avrebbe voluto essere coinvolto o, perlomeno, avvisato in anticipo“.

Il commissario tecnico si trova in vacanza a Saint-Tropez e non sapeva nulla della decisione del presidente Gravina, quando ha saputo ha preferito non commentare. Il presidente della Figc può ovviamene prendere in autonomia le sue decisioni, ma – secondo il CdS – Mancini avrebbe preferito saperlo prima anche per il peso che può avere Lippi in Nazionale, dato che è stato campione del mondo. Anche perché lui ha lasciato il suo lavoro per raccogliere i cocci della Nazionale che non si è qualificata ai Mondiali e l’ha portata agli Europei. Per adesso niente divorzio, spiega il quotidiano: “Vedremo Mancini in panchina agli Europei, tra meno di un anno, ma non è più scontato che ci sia ancora lui ai prossimi Mondiali“.

(Fonte: corrieredellosport.it)