Cds – Mourinho, no al Portogallo: resta alla Roma. Ma Euro 2024 lo intriga

Per il momento. José vuole concentrarsi solo sulla Roma, anche perché c’è tanto lavoro da fare: i dettagli dal Corsport

Marco Astori

Ha detto no, Jose Mourinho, alla proposta del Portogallo: per il momento lo Special One pensa solo alla Roma. E il perché del rifiuto, temporaneo, lo spiega il Corriere dello Sport: "Il motivo è semplice, la doppia panchina sarebbe un rischio per tutte le parti in causa. Per il club giallorosso, a cui dovrebbe inevitabilmente togliere del tempo dovendosi concentrare anche sulla selezione dei giocatori, quindi girare anche in giro per l’Europa a osservare i suoi connazionali. Per la stessa nazionale, per la quale dovrebbe lavorare part-time, ma anche per lui.

Mourinho tecnico e ct avrebbe sempre meno tempo per recuperare le energie e dovrebbe pensare non a un club, e già questo è faticoso e stressante, ma addirittura a due. La Roma e il Portogallo, non squadre di poco conto. Per il momento. José vuole concentrarsi solo sulla Roma, anche perché c’è tanto lavoro da fare: la prima parte di stagione non è stata perfetta, i risultati sono stati altalenanti complici anche i tanti infortuni che hanno colpito la rosa. In più Mourinho vuole fare di tutto per riportare la squadra in Champions League, ma anche andare il più avanti possibile in Europa League e cercare la vittoria della Coppa Italia.

I percorsi non sono semplici ma gli ostacoli non sono insormontabili. Gli obiettivi del tecnico sono tutti legati a questa stagione, poi a un anno dalla scadenza del contratto ogni soluzione resta ancora aperta. Mourinho nei prossimi mesi dovrà inevitabilmente parlare con i Friedkin e la dirigenza per capire quali saranno i piani futuri del club, quindi se ci sarà un’apertura a investimenti sostanziosi e se i proprietari punteranno ancora su di lui per far crescere ulteriormente la Roma. A quel punto Mourinho potrebbe anche rinnovare il contratto con il club. L’altro scenario è che il tecnico possa decidere di andar via per vivere la sua prima esperienza da commissario tecnico. L’ipotesi di allenare il Portogallo verso l’Europeo del 2024 e il Mondiale 2026 lo stimola, lo intriga, per questo il futuro resta incerto. L’unica certezza è che Mourinho a Roma sta bene e farà di tutto per far crescere la squadra e provare a portarla di nuovo in Champions League", si legge.