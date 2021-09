CdS – Moviola Fiorentina-Inter: Fabbri da 5, rosso per colpa sua. L’1-0 viola…

Il quotidiano analizza tutti gli episodi arbitrali dubbi della partita di ieri tra la Fiorentina e l'Inter

Diversi episodi dubbi nell'anticipo di ieri tra Fiorentina e Inter valido per la 5a giornata di Serie A. Dal gol del vantaggio viola al rosso per Nico Gonzalez, sempre tra le file dei padroni di casa. Ecco l'analisi del Corriere dello Sport di tutti i casi da moviola della partita di ieri: "Non bene l’internazionale Fabbri, sempre i soliti errori: poca uniformità tecnica, assenza di quella disciplinare (l’espulsione di Gonzalez ce l’ha lui sulla coscienza, senza voler trovare giustificazioni ad alcuno), atteggiamento sempre un po’ presuntuoso che ha stonato in una partita comunque bella e combattuta. Giusto annullare il gol di Perisic, non c’è fallo di Gonzalez su Skriniar sull’1-0 (contatto di gioco, valutabile solo dall’arbitro), buona la rete di Darmian. Peccato, però, per tutto il resto...

Espulso al 38’ della ripresa Nico Gonzalez: a centrocampo, mentre era sgusciato via, viene trattenuto in maniera evidente da Bastoni. Come ha già fatto diverse volte (vedi su Duncan nel primo tempo), Fabbri fischia fallo ma non ammonisce. Dato che quest’atteggiamento è reiterato, finisce per creare tensione fra i giocatori. Gonzalez scatta, chiede il giallo (già questo basterebbe per essere lui il destinatario dell’ammonizione), protesta vivacemente agitando le mani, Fabbri lo ammonisce e gli dice: «Ti mando via». A quel punto scatta l’applauso, purtroppo anche prolungato, inevitabile il secondo giallo (poteva essere anche rosso diretto) e l’espulsione.

Barella per Perisic, oltre Benassi: ok annullare l’autogol di Nastasic. Ok la rete di Darmian: lo tiene in gioco Benassi sull’assist di Barella", si legge

