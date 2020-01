Si parla di Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport di lunedì 6 gennaio 2020. Il quotidiano sportivo affronta i temi legati al club nerazzurri con in primo piano la sfida di campionato contro il Napoli.

“Napoli for Sarri” è il titolo. “Gli azzurri al San Paolo provano a fermare l’Inter per favorire la fuga del loro ex allenatore, che alla guida della Juve dà l’assalto al Cagliari” si legge.