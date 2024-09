Anche per questo motivo, contro l'Udinese potrebbe riposare per far spazio a Bisseck :

"A proposito di nerazzurri in difficoltà, un altro esempio è quello di Pavard. Il suo rendimento non è lo stesso dell’anno scorso. Ha sbagliato con il Monza e con il Milan ha sbandato ripetutamente. Il suo è un calo mentale, più che fisico. E allora, forse, la soluzione è quella di permettergli di staccare. Del resto, Bisseck ormai dà adeguate garanzie: fisiche, tecniche e pure di personalità. Sbarcato alla Pinetina come prospetto ancora da plasmare, nel giro di qualche mese si è trasformato in elemento di alta affidabilità. Non a caso, ormai, ha gli occhi addosso di diverse big europee. Facile che sabato contro l’Udinese dia ulteriore materiale di studio… "